'Real heroes' nel weekend per le strade di Pescara

Spazio Matta presenta "Real Heroes", spettacolo immersivo che guida gli spettatori ad attraversare la città sperimentando una fruizione diversa dei luoghi grazie alle nuove tecnologie e arriva a Pescara per la prima tappa dopo il debutto al 'Roma Europa Festival'.

Realizzato con il sostegno di Coop Alleanza 3.0 e Fondazione Pescarabruzzo, con la collaborazione di Imago Museum, lo spettacolo itinerante si sviluppa sabato 7 e domenica 8 ottobre prossimi, dalle ore 17 con replica alle 19. Si parte dall'Imago Museum, in corso Vittorio Emanuele 270, per condurre gli spettatori in un percorso attraverso vie e strade della città fino allo Spazio Matta di via Gran Sasso 57.

'Real Heroes' intende raccontare alcune vicende di forte impatto sociale della storia contemporanea italiana e cilena, utilizzando sia l'esperienza fisica degli spettatori sia quella virtuale e immersiva grazie all'utilizzo di tecnologie audio 360 e virtual reality. Un gruppo di spettatori si muoverà per le strade della città e mentre la voce di uno dei protagonisti racconterà in cuffia quei luoghi dal proprio punto di vista, gli spettatori faranno esperienza di spazi già conosciuti con sguardo e stimoli inediti. In alcune tappe, il pubblico troverà i visori per l'esperienza di virtual reality attraverso i quali viaggerà nei ricordi del protagonista. Lo spettatore diverrà egli stesso protagonista e, grazie alle tecnologie di realtà virtuale, si trasformerà in una sorta di avatar del personaggio.

Lo spettacolo è nella rassegna Speciale Matta in Scena 2023, Sezione Teatro, a cura di Annamaria Talone, attività promossa e realizzata dalla rete "Artisti per il Matta" nell'ambito del progetto "Spazio Matta" coordinato dal Comune di Pescara, assessorato alla Cultura, finanziato dalla presidenza del Consiglio nel bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della Città di Pescara.

Il biglietto per partecipare (ingresso 12 euro, ridotto 10 euro), dà diritto all'ingresso ridotto per visitare la collezione permanente di Imago Museum ai seguenti orari consigliati: Visita museo ore 16 per la replica Real Heroes delle 17.00,Visita museo ore 18 per la replica Real Heroes delle 19.00



