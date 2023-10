A Lanciano un Memoriale accanto al monumento al Samudaripen

Da oggi nel Parco delle Memorie di Lanciano (Chieti), accanto al monumento al Samudaripen che ricorda il genocidio nazifascista di Rom e Sinti, c'è il Memoriale Europeo, allestito nell'ambito del progetto Regard (REmembering Genocide Against Roma Discrimination) del Cnr che, seguendo l'approccio "con i Rom per i Rom", si propone di comprendere il grado di conoscenza della storia Rom tra gli stessi Rom, in modo che possano abbracciare il loro passato come storia europea.

A scoprire il memoriale, tra applausi e commozione, è stato il musicista Santino Spinelli, presidente dall'associazione culturale Them Romanò, intorno a lui scolaresche, sindaci, autorità provenienti da Croazia, Spagna e Romania e ospiti giunti da 26 nazioni che tra poco parteciperanno, al Teatro Fenaroli, alla serata finale della 30/a edizione del concorso artistico internazionale 'Amico Rom', organizzato in collaborazione con Ucri, Unione delle Comunità Romanès in Italia. "È un momento emozionante - ha detto - Trent'anni fa un momento come questo era impensabile. Abbiamo fatto tanta strada, tanta ce n'è ancora da fare". Poi la piantumazione di un leccio dedicato alla memoria del padre, Gennaro Spinelli, da bambino deportato con la famiglia.

Sono intervenuti, tra gli altri, Mario Paolucci, direttore del Cnr-Irpps, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali, capofila del progetto Regard; Diego Fernández Jiménez (Spagna), direttore dell'Istituto di Cultura Gitana di Madrid; Manuel Martín Ramírez (Spagna) fondatore dell'Associazione Presencia Gitana; Normund Rudevics (Lettonia), presidente International Romani Union (Iru); Stanisław Stankiewicz (Polonia) presidente Iru Parliament; Veljko Kajtazi (Croazia), parlamentare, pilastro della Istituzione Kali Sara; Romeo Tiberiade (Romania), presidente dell'Asociatia Centrul de Cultura Romilor, rappresentante del Comune di Craiova; Roberta Alberotanza, ex presidente Comitato Cultura del Consiglio d'Europa; lo spagnolo Paco Suarez, direttore d'orchestra, musicista e compositore, che sarà sul palco del Fenaroli.



