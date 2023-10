Windsurfer Class, Pozzo campionessa d'Italia U19 in Sardegna

Una giovane atleta abruzzese si sta facendo onore ai massimi livelli nel windsurf: si tratta della pescarese Francesca Pozzo, 17 anni, che nell'ultimo weekend di settembre ha partecipato a Porto Pino in Sardegna alla 49/a edizione dei campionati italiani 'Windsurfer Class' ottenendo il primo posto Overall Cat. U19, il primo posto nella Course Racing Cat. U19, e un secondo posto nella Long Distance sempre nella categoria U19.

Nella Overall la Pozzo, come prima classificata, ha ottenuto il premio come miglior atleta nella varie specialità. L'atleta è studentessa all'istituto Alberghiero di Pescara e vanta già, nonostante la giovane età, un palmares di grande prestigio, visto che è arrivata terza lo scorso anno al Campionato del Mondo nella specialità Long Distance ed è stata campionessa italiana nel 2021.

"Siamo molto contenti di questi risultati - spiega all'ANSA il papà Gianfranco Pozzo - perché ottenuti in competizioni di alto livello e con una concorrenza di assoluto rilievo. Siamo sodisfatti perché la stagione si è chiusa nel modo migliore".

Finita la stagione iridata, prima dello stop invernale, Francesca Pozzo parteciperà nei prossimi giorni ad un torneo a Gallipoli.



