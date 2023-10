Turismo,+17mila presenze con contributi Ccia Teramo L'Aquila

"Anche quest'anno per stimolare la domanda e attrarre flussi turistici, dall'Italia e dall'estero, la camera di Commercio Gran Sasso d'Italia ha stabilito di erogare incentivi economici, a titolo di concorso spese, tramite un apposito bando pubblico destinato ai tour operator e alle agenzie di viaggi per organizzare soggiorni di gruppo, con minimo 25 persone, per almeno 2 notti consecutive negli alberghi del teramano e dell'aquilano", dichiara la presidente Antonella Ballone presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia. Il bando è ancora aperto e consultabile al link https://www.cameragransasso.camcom.it/. Per ogni istanza ammessa a contributo sarà erogata la somma di 30 euro a partecipante, per un importo massimo complessivo di 9mila euro a gruppo.

Inoltre, sono previsti rimborsi al 50 per cento delle spese sostenute per servizi di accompagnamento resi da guide/accompagnatori riconosciuti dalla Regione Abruzzo e dalle federazioni associazioni di livello nazionale.

"Abbiamo già ricevuto domande di contributo da parte di gruppi provenienti da tutta Italia e dalla Svizzera, che hanno scelto le nostre mete e che hanno già sviluppato 5.809 arrivi ed almeno 17.420 giornate di presenza effettiva nelle strutture ricettive della costa teramana e della montagna aquilana. Un dato importante e destinato a salire nei prossimi mesi, che conferma la bontà della nostra visione strategica di sviluppo del territorio attraverso gli incentivi al turismo", continua Ballone. "Saremo presenti, inoltre, al TTG Travel Experience di Rimini, al padiglione A7 negli stand 140-206, in collaborazione con la Regione Abruzzo, per sostenere i nostri operatori, che tramite i contributi della Camera potranno giocarsi una carta in più per rendere ancora più attrattivi i pacchetti vacanze e le strutture ricettive locali partecipando al tavolo delle trattative con i maggiori tour operator e le agenzie di settore" conclude Ballone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA