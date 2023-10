Per l'intero mese di ottobre la Fontana Luminosa dell'Aquila sarà illuminata di rosa a seguito dell'adesione del Comune alla campagna "Nastro rosa" per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica nella lotta al tumore al seno.

Nei soli giorni 9, 10 e 11 ottobre, invece, la Fontana Luminosa sarà illuminata con il colore verde in occasione della Giornata mondiale della salute mentale.



