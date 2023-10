Colibrì Ensemble compie 10 anni, sabato al via la Stagione

Era il 28 settembre 2013 quando nel Teatro di Atri (Teramo) il Colibrì Ensemble muoveva i primi passi. Da allora oltre 150 concerti, undici stagioni e tanti artisti di fama internazionale a Pescara per esibirsi con l'orchestra: i solisti dei Berliner Philharmoniker, Alexander Lonquich, Giuseppe Gibboni, Sergio Azzolini, Anna Tifu, Francesca Dego, solo per citarne alcuni. E ora, a dieci anni dalla nascita, sabato prossimo, 7 ottobre, parte la Stagione 2023-2024, con 'Sogno di una notte di mezza estate', i versi di Shakespeare insieme alla musica di Mendelssohn, scritta dal compositore per il teatro", in scena alle 19 all'Auditorium Flaiano. Uno spettacolo realizzato in collaborazione con Teatro Immediato, a cura di Edoardo Oliva e Andrea Gallo: nel cast Edoardo Oliva, Ezio Budini, Umberto Marchesani, Tiziana di Tonno, Sofia Ponente, Silvia Palma e Vittoria Manni.

L'orchestra è diventata realtà grazie alla passione per la musica di un mecenate, Gina Barlafante, medico e osteopata, presidente e prima sostenitrice del Colibrì, anche attraverso la sua Accademia Italiana Osteopatia Tradizionale (Aiot). Del Colibrì fanno parte dai 35 ai 60 musicisti non solo abruzzesi.

"In questi anni ci siamo impegnati nel costruire un gruppo di amici, oltre che di musicisti, persone che si sentano parte di qualcosa, che si stimino e partecipino al progetto con affetto, entusiasmo e passione - spiega il direttore artistico Andrea Gallo - Non è stato semplice, sono percorsi molto lenti, ma credo che finalmente ora abbiamo persone sulle quali possiamo contare e riporre la nostra fiducia".

Ottima, in questi dieci anni, la risposta della città di Pescara: quest'anno il numero degli abbonati si avvicina a quota 300, con tante serate già sold out all'Auditorium Flaiano. I biglietti disponibili per lo spettacolo di sabato sono disponibili online su Diytickets e nei punti vendita Cartolibreria Bovio, Artepentagono, Centro Abaton e Outlet Village.



