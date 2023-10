Naiadi: riapertura annunciata per metà ottobre

Il Club Aquatico si è aggiudicato il bando ventennale da 39 milioni di euro per la gestione delle piscine Le Naiadi e si appresta ad investire risorse umane ed economiche sul fiore all'occhiello degli impianti natatori abruzzesi. Risolti i problemi delle utenze si guarda alla riapertura ufficiale che avverrà con l'apertura dell'info point di sabato 7 e domenica 8 ottobre.

"Iniziamo a dare informazioni con l'info point del prossimo week e e partiamo con le attività di terra con alcune associazioni che torneranno alle Naiadi a fare attività come per esempio la Gollum Cliymbing nell'arrampicata. La settimana successiva contiamo di ripartire con la riapertura ufficiale.

Siamo oggi - spiega Riccardo Fustinoni presidente del Club Aquatico gestori in via d'urgenza fino al massimo il 31 dicembre. Poi dovrà subentrare la procedura ventennale che ha visto la nostra offerta come unica pervenuta e risultata quella aggiudicataria. Per la procedura ventennale non c'è ancora il contratto ufficiale perché è stata aggiudicata solo pochi giorni fa e bisogna attendere i termini tecnici".

In questi giorni è stato svelato il nuovo logo del Complesso Sportivo Le Naiadi che con lo slogan di "Aqua Village" mira a richiamare il concetto con cui si intende portare avanti il Centro Natatorio pescarese e cioè quello di Villaggio Sportivo e di Luogo di vita.



