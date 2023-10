Musica, 'ElettroAQustica' 8/a rassegna sonorità elettroniche

Fino al 6 ottobre concerti, seminari, performance, incontri di studio e cultura, arte del suono e musica contemporanea animeranno l'Auditorium Concert Paper Hall del Conservatorio Afredo casella dell'Aquila in occasione l'ottava edizione di elettroAQustica. Una rassegna che propone eventi s di altissima qualità, portando a L'Aquila i nomi più significativi della scena internazionale.

Tra i nomi del programma 2023 di elettroAQustica importanti interpreti come Marina Boselli e Carlo Siega che operano nel panorama contemporaneo nazionale ed internazionale che proporranno opere originali e opere del repertorio storico della musica elettronica.

Di grande importanza saranno i seminari dedicati alla divulgazione delle esperienze performative e compositive in ambito elettroacustico. Molto interessante è, quest'anno, la collaborazione con il Conservatorio di Latina, a cui è stata dedicata la seconda giornata della rassegna con un concerto interamente dedicato a John Cage e che ricambierà l'ospitalità con L'Aquila il 12 ottobre prossimo.

L'ultima giornata è dedicata alle produzioni originali della Scuola di Musica elettronica dell'Aquila. Per tutta la durata del programma sarà aperta al pubblico un'installazione di Alvin Lucier, realizzata da uno studente del Conservatorio aquilano che prevede anche una performance musicale.

La Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio di L'Aquila è nata nel 1970, con Franco Evangelisti, uno dei pionieri della Musica Elettronica a livello internazionale, tra i primi a sperimentare anche pratiche intermediali e forme d'improvvisazione strumentale ed elettroacustica di gruppo. La rassegna elettroAQustica è parte integrante delle attività del Dipartimento, un momento di confronto aperto al pubblico che valorizza le competenze creative e di progettualità tecnica degli studenti stessi.



