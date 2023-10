Marelli Sulmona sciopera per Crevalcore, adesione al 50%

Adesione contenuta allo sciopero della Magneti Marelli di Sulmona per la solidarietà ai colleghi di Crevalcore. La percentuale di adesione nei primi due turni si attesta attorno al 50 per cento. Una partecipazione più bassa rispetto alla scorsa settimana quando, in un altro sciopero di solidarietà, aveva incrociato le braccia il 60 per cento degli operai dello stabilimento sulmonese. Un dato non proprio entusiasmante, secondo le organizzazioni sindacali, dovuto probabilmente alla replica dello sciopero anche se in nottata si prevede un'adesione più alta. Per la fabbrica peligna sono stati confermati gli aumenti di produzione fino a fine anno con la sospensione del contratto di solidarietà. Resta il problema degli esuberi che nel 2024 sono scesi da 135 a 100



