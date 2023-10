Teatro e musica, 'Riccitelli' presenta i due cartelloni

Sono state presentate le Stagioni di Prosa e dei Concerti 2023/2024 della Società Primo Riccitelli. Hanno presentato i cartelloni il presidente della Riccitelli, Alessandra Striglioni ne' Tori, e Nazzareno Carusi, il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto con l'assessore al commercio Antonio Filipponi e la presidente della Fondazione Tercas, Tiziana Di Sante. Per concomitanti impegni di lavoro non è stato presente Ugo Pagliai, direttore artistico del cartellone della prosa.Per il teatro sono stati annunciati 4 titoli, l'ultimo il 10 gennaio, diversi per generi e contenuti dal musical alla commedia, al dramma umano, sociale e familiare. "La leggenda della bella e la bestia" il musical 27 ottobre, ore 20.30 e 28 ottobre ore 18. Mercoledì 8 novembre ore 20.30 Geppy Gleijeses e Lorenzo Gleijeses in scena con "Uomo e galantuomo" di Eduardo De Filippo, con la partecipazione di Ernesto Mahieux per la regia Armando Pugliese.

Francesco Pannofino Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek, 21 dicembre ore 20.30 e 22 dicembre ore 18. Ultimo mercoledì 10 gennaio ore 20.30 produzione International Music and Arts, Massimo Lopez e Tullio Solenghi in scena con "Dove eravamo rimasti" scritto da Massimo Lopez e Tullio Solenghi con la Jazz Company diretta da Gabriele Comeglio. Il cartellone dei concerti si apre con un grande spettacolo il 12 ottobre, alle ore 20.30, con Benedetto Lupo al pianoforte. 14 spettacoli, dei quali quello di Olaf Jhon Laneri. Le 32 Sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven propone 3 appuntamenti. La chiusura del cartellone musicale venerdi 19 aprile ore 20.30 Quartetto di Cremona "Late Quartets". "Individuare i gusti e le preferenze del pubblico senza venire meno alla qualità è fondamentale", ha detto la presidente Striglioni. Non posso non ringraziare Ugo Pagliai e Nazzareno Carusi per la professionalità, il lavoro straordinario e per l'amore che continuano a dimostrare alla Riccitelli, come gli Enti che sostengono la società".



