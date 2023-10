Server bloccati, pazienti in fila, disagi al Cup Sulmona

Dopo il rallentamento dei giorni scorsi, questa mattina nuovo blocco dei terminali al Cup, centro unico di prenotazione, dell'ospedale di Sulmona, con gli utenti costretti a lasciare il luogo, rinunciando alla prenotazione della prestazione sanitaria. Qualcuno si è spostato a Popoli (Pescara) e altri ritenteranno.

"Siamo esasperati e stanchi di questa situazione. Non è possibile che i server aziendali si blocchino a cadenza pressoché settimanale" protestano gli utenti in fila. Analogo disservizio si è riscontrato negli uffici del Centro di Salute Mentale di Sulmona, mentre sabato scorso nel pronto soccorso si è reso necessario l'intervento dei Carabinieri per riportare la calma dopo che una donna, in attesa da dieci ore, aveva protestato con i sanitari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA