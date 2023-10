Consiglio Abruzzo, la settimana politica all'Emiciclo

La settimana politica all'Emiciclo si apre con la seduta della Commissione Sanità che si riunirà martedì 3 ottobre 2023, alle ore 10, con i seguenti progetti di legge all'ordine del giorno: "Riconoscimento Castelli come 'Città della ceramica Abruzzese'"; "Partecipazione della Regione Abruzzo al "Premio Giuseppe Zilli"; "Partecipazione della Regione Abruzzo al 'Vasto Film Festival'"; "Disposizioni in materia di tumulazioni degli animali da affezione"; "Modifiche alla legge regionale 16 settembre 1998, n.76 (Disciplina dell'organizzazione del sistema integrato dei servizi all'impiego)"; saranno esaminate inoltre, la risoluzione recante "Monitoraggio qualità dell'aria Zona Industriale di Vasto attraverso stazione fissa ARTA" e la mozione "Azione di promozione della vaccinazione anti-HPV nelle donne in età fertile".

Sempre martedì 3, con inizio alle ore 12, è in programma la seduta della Conferenza dei Capigruppo per l'organizzazione dei lavori consiliari.

Alle ore 15 si riunirà il Comitato per la legislazione chiamato a esprimersi su due progetti di legge: "Istituzione del Reddito Energetico regionale" e "Modifiche alla Legge Regionale 29 ottobre 2004, n.37 (Norme in favore dei soggetti stomizzati e incontinenti ed istituzione di ambulatori di rieducazione presso le Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Abruzzo).

Giovedì 5 ottobre 2023, alle ore 10, è prevista la seduta della Commissione Agricoltura con il seguente ordine del giorno: "Valorizzazione dei negozi storici. Modifiche alla L.R. 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio)"; Programma operativo regionale 2023-2025 per le attività previste dall'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) della Legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015) - aiuto di stato; risoluzione "Decreto Ministeriale c.d. Etichettatura Sostegno all'utilizzo esclusivo del termine Montepulciano nella etichettatura dei soli vini a denominazione di origine della Regione Abruzzo"; risoluzione "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino".



