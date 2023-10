Autobus va a fuoco ad Ortona, illesi 20 studenti

Un autobus che effettua servizio trasporto pubblico in convenzione con la Regione Abruzzo è stato distrutto intorno alle 14 in località Caldari di Ortona, in provincia di Chieti, da un incendio che si è sviluppato dal vano motore per un possibile guasto meccanico: a bordo c'erano circa 20 studenti che sono rimasti illesi.

Sono stati gli stessi giovani a segnalate il fumo, mentre l'autista si è fermato subito ed ha aperto le porte. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco di Ortona ed ha lievemente danneggiato la sovrastante rete elettrica ed un capannone in disuso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.



