Aci, Ruote nella Storia tra Carsoli, Rieti e lago del Turano

Grande partecipazione per Ruote nella Storia, evento svoltosi grazie alla collaborazione dell'Automobile Club L'Aquila, presieduto da Marfisa Luciani e diretto da Paolo Riccobono e dell'AS.D.AU.S.CUL.TER. - Automobili Storiche Cultura e Territorio, Club Affiliato ACI Storico.

Un appuntamento, quello nell'aquilano, che si è distribuito su 3 giorni dal 29 settembre all'1 ottobre 2023, e che ha visto la partecipazione di quaranta equipaggi.

"È stato un evento che ha superato tutte le aspettative con un tempo splendido che ci ha accompagnato in tutti i tre giorni.

Abbiamo dato ai partecipanti l'opportunità di visitare dei luoghi particolari e di fare un'esperienza fuori dal comune come mangiare il pane cotto nel forno dell'undicesimo secolo o mangiare il pesce del lago di Turano, pescato dall'unico pescatore rimasto del luogo. Diciamo che quest'anno abbiamo offerto tante piccole chicche che hanno davvero arricchito il programma. Questo è il risultato di una splendida collaborazione con l'associazione AS.D.AU.S.CUL.TER. che ricalca in pieno l'obbiettivo comune a Ruote nella Storia che è quello di esaltare l'auto storica e il territorio", ha affermato Paolo Riccobono Direttore dell'Automobile Club de L'Aquila.

Nell'appuntamento che ha preso il titolo di Casali, Castelli e Conventi, le automobili d'epoca hanno sfilato tra Carsoli, Rieti e il lago del Turano. La partenza, sabato 30, dal Convento di S.

Francesco a Poggio Cinolfo. A Carsoli ha preso via la manifestazione con le prove di abilità, per poi raggiungere le Grotte di Pietrasecca per una visita speleologica. A Rocca di Botte i partecipanti alla manifestazione hanno visitato la casa natale di San Pietro Eremita. Dopo il pranzo i partecipanti sono arrivati direttamente nel centro storico di Rieti.

Tra le vetture, una Lancia Flaminia Touring 2,8 3C, una Lancia Aurelia B24 Convertibile del 1956, una Lancia Flaminia SS Zagato del 1965, una Itala 56 del 1923, una Austin Healey MK1 3000 Spider del 1960, una Triumph TR3 del 1957, una Osi 1200S Cabrio 1963, una Porsche 356 Bis del 1960, una Ferrari F355s del 1996, una Porsche 912 Targa del 1969. Oltre le auto anche la presenza del Vespa Club.



