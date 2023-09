Tua: arriva treno intitolato a Benedetto Croce

Un nuovo elettrotreno per la Tua, la società abruzzese di trasporto pubblico. Ecco il terzo treno 'Coradia Stream 2.0'. Si tratta di Elettrotreni green: riciclabili al 97%, con abbattimento del 30% di energia. Il terzo elettrotreno Coradia Stream 2.0 è arrivato a Lanciano da Savigliano, sede della Alstom che ha costruito il veicolo ferroviario. L'elettrotreno Coradia Stream 2.0 è intitolato a Benedetto Croce. Green e "made in Italy" sono queste le caratteristiche principali dell'ultimo arrivato in casa della Tua.

Il nuovo elettrotreno Etr 104 166-A, può raggiungere una velocità massima di 160 km/h, e dispone di oltre 300 posti a sedere. I treni Coradia Stream sono prodotti da Alstom in Italia. Lo sviluppo del progetto e gran parte della produzione e della certificazione viene eseguita nel sito di Savigliano, in provincia di Cuneo. La progettazione e la produzione dei sistemi di trazione e di altri componenti avvengono a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, mentre i sistemi di segnalamento sia di bordo che di terra vengono progettati e realizzati dalla sede di Bologna.

La Divisione Ferroviaria della Tua sta così completando le attività di natura amministrativa, formativa per il personale equipaggi e di manutenzione e relative ai sistemi di gestione della sicurezza che sono propedeutiche alla messa in servizio dei nuovi treni del gruppo Coradia Stream 2.0.

Terminata tale fase i nuovi elettrotreni potranno iniziare a circolare. La Tua ha ordinato altri sei elettrotreni della Alstom, attualmente in costruzione, che entreranno a far parte del parco veicoli ferroviari della Tua nei prossimi mesi.





