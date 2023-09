Tour straordinari nei sotterranei del Castello dell'Aquila

A partire da sabato 7 ottobre fino a domenica 5 novembre, per tutti i weekend - oltre al ponte del 1° novembre - il Museo Nazionale d'Abruzzo offre l'opportunità di visitare il Castello dell'Aquila da un punto di vista del tutto particolare: il sistema di gallerie di contromina.

Si tratta di un apprestamento ricavato all'interno delle fondamenta del castello che si sviluppa lungo l'intero perimetro delle cortine e dei bastioni, grazie al quale era possibile intercettare le gallerie sotterranee di minamento scavate dal nemico.

Il visitatore, accompagnato dal supporto del personale interno del Museo e con l'ausilio di un'audioguida, si troverà immerso all'interno del suggestivo percorso costituito da piccoli ambienti e cunicoli larghi poco meno di un metro e alti poco più di due che si snoda lungo il perimetro del bastione Est.

Passando davanti alle numerose feritoie che permettevano il controllo visivo e acustico delle gallerie si rivivrà in questo modo l'esperienza dei soldati che al lume delle torce pattugliavano le contromine auscultando in silenzio le pareti in attesa di un attacco sotterraneo.

Prenotazioni obbligatorie sul sito Museonazionaledabruzzo.cultura.gov.it dove sono consultabili i turni delle aperture straordinarie nei giorni 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 e 1, 4, 5 ottobre.



