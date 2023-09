Wwf e Huawei 'Guardiani di Natura' in riserva calanchi Atri

La promozione dell'agricoltura sostenibile, attraverso il monitoraggio bioacustico che confronta l'impatto sulle biodiversità di uccelli che popolano i campi coltivati con agenti chimici, la cosiddetta agricoltura convenzionale, e i campi di agricoltura biologica. È lo scopo del progetto 'Guardiani della Natura' in corso di realizzazione in otto oasi del Wwf Italia, dalle Alpi alla Sicilia, organizzato dalla Huawei, che ha disposto 24 dispositivi di rilevazione audio 'RFCx Edge Audiomoth', in collaborazione con l'organizzazione no-profit Rainforest Connection, che fornisce l'infrastruttura analisi dei dati.

Il progetto di bioacustica, realizzato da Huawei nell'ambito di 'Tech4all' nella sezione sostenibilità ambientale in partnership con Wwf Italia, è stato presentato nella Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Calanchi di Atri. Nella riserva sono stati posizionati tre rilevatori di tipo Edge nelle aree biologiche e tre nelle convenzionali. I dati di rilevazione, in corso di analisi e validazione, saranno disponibili in un report finale certificato, che uscirà a novembre.



