Stand Abio all'Aquila a supporto dei bambini in ospedale

Domani, sabato 30 settembre, i volontari di Abio L'Aquila si ritroveranno alla Fontana Luminosa, nel centro storico dell'Aquila, dalle 9 alle 19 per sensibilizzare la cittadinanza al tema dell'ospedalizzazione pediatrica e dei diritti del bambino e dell'adolescente ospedalizzato.

L'associazione, infatti, si occupa quotidianamente di accoglienza, ascolto, gioco in ospedale, elementi imprescindibili per rendere l'ospedale un luogo a misura di bambino.

Proprio domani è prevista la 19/a giornata nazionale dell'associazione. Sarà possibile supportare iniziativa attraverso una donazione di 10 euro e ricevendo il simbolo della giornata: un cestino di pere. Il ricavato delle donazioni verrà utilizzato per organizzare nuovi corsi di formazione così da garantire l'attività negli ospedali pediatrici. Sarà inoltre possibile proporsi come aspirante volontario ed essere inseriti così nel prossimo corso di formazione base.

I volontari di Abio L'Aquila sono presenti nell'Ospedale San Salvatore dal 2004 e da allora hanno distribuito sorrisi e momenti di gioco ai bambini e sostegno alle loro famiglie.

"Da febbraio 2020 - si legge in una nota - siamo forzatamente lontani dall'Ospedale, ma la nostra attività è andata avanti con progetti a distanza per continuare a supportare le famiglie e a portare un sorriso ai piccoli ricoverati. Ci auguriamo di poter rientrare al più presto nel Reparto di Pediatria".



