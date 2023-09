Ruote nella Storia tra casali,castelli e conventi aquilano

Ruote nella Storia, il raduno di ACI Storico nato in sinergia con l'Automobile Club d'Italia, fa tappa nella Provincia de L'Aquila con una tre giorni, 29-30 settembre e 1 ottobre.

A rendere possibile l'evento la collaborazione da parte dell'Automobile Club L'Aquila, presieduto da Marfisa Luciani e diretto da Paolo Riccobono, e il contributo dell'AS.D.AU.S.CUL.TER. - Automobili Storiche Cultura e Territorio, Club Affiliato ACI Storico.

"Una manifestazione importante - sottolinea la Presidente Luciani - che, utilizzando l'ormai classico format di Ruote nella Storia, consente di far conoscere agli equipaggi provenienti da tutta Italia, luoghi di interesse storico, culturale e paesaggistico normalmente fuori dai percorsi del turismo classico, senza dimenticare le tante eccellenze gastronomiche che caratterizzano tali territori. Inoltre, i cittadini delle tante località toccate dalla manifestazione nei tre giorni, avranno l'occasione di ammirare automobili rare e di grandissimo valore storico".

Nell'appuntamento che prende il titolo di Casali, Castelli e Conventi, le automobili d'epoca sfileranno tra Carsoli, Rieti ed il lago del Turano. La partenza è dal Convento di San Francesco a Poggio Cinolfo, per poi raggiungere le Grotte di Pietrasecca per una visita speleologica. Si passerà poi a Rocca di Botte per visitare la casa natale di San Pietro Eremita. Transito previsto, inoltre, per Riofreddo, Vallinfreda, Orvinio, Vivaro Romano, Rocca Sinibalda, Longone Sabino, Stipes e la Diga del Turano.

Attese vetture da tutta Italia, oltre 40 modelli tra cui una Lancia Flaminia Touring 2,8 3C, una Lancia Aurelia B24 Convertibile del 1956, una Lancia Flaminia SS Zagato del 1965, una Itala 56 del 1923, una Austin Healey MK1 3000 Spider del 1960, una Triumph TR3 del 1957, una Osi 1200S Cabrio 1963, una Porsche 356 Bis del 1960, una Ferrari F355s del 1996, una Porsche 912 Targa del 1969.



