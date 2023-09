Nuova incursione dell'orsa Gemma a Scanno

Rovescia i cassonetti e sale su un pick-up per impossessarsi anche della busta con il cibo delle galline che il proprietario aveva lasciato dietro, sulla parte aperta della macchina. È successo stamattina intorno alle 7 a Scanno (L'Aquila), in via Domenico Tanturri, la zona preferita dell'orsa Gemma, che ha colpito ancora.

In meno di un mese l'anziana orsa è stata protagonista a Scanno di raid sempre più azzardati, dall'ingresso in hotel per mangiare una torta, alla razzia di farina nella pizzeria di fronte, all'avventura nella cantina condominiale del palazzo di una pasticceria dove, avendo avuto difficoltà a riaprire la porta per uscire, l'avrebbe danneggiata a colpi di zampe.

Dall'uccisione dell'orsa Amarena - avvenuta nella notte tra a il 31 agosto e il primo settembre - che pure frequentava il territorio di Scanno e soprattutto il vicino paese di Villalago, tra gli scannesi l'argomento orsa Gemma è ormai quasi all'ordine del giorno, con foto e video alla mano.



