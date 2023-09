Cercasi 400 comparse per film, 2 giorni selezioni a L'Aquila

Al via il casting all'Aquila sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre dalle 10.30 alle 19 per un nuovo film, genere fantasy a carattere storico, prodotto da Augustus color che sarà girato sul Gran Sasso.

Le selezioni della 400 comparse, semplici e figurazione speciale, si svolgeranno nel Teatro dei 99 dell'Aquila. Supporto alla produzione è Sonia Fiucci, location manager. Romanacasting ricerca le figure per svolgere ruolo di figurazione semplice e speciale.

Le caratteristiche richiesta sono: uomini e donne, di età compresa tra i 18 e i 75 anni con corporatura asciutta, senza tatuaggi, senza ricostruzione unghie, senza ciglia marcatamente ritoccate, senza doppi tagli e colorazioni di capelli non adeguati allo stile dell'epoca. Si cercano inoltre uomini e donne di altezza fino a 1,65m, uomini e donne molti alti e uomini con la barba. Le riprese del film saranno effettuate durante il mese di ottobre. Le persone che prestano lavoro nella pubblica amministrazione non possono partecipare al casting.

Tutte le figurazioni che saranno selezionate, nei giorni di riprese saranno inquadrate secondo il nuovo contratto nazionale di lavoro del settore. Per participare al casting è necessario presentarsi muniti di fotocopia documento di identità, codice fiscale e iban personale e permesso di soggiorno valido richiesto per candidati extra comunitari. Chi non potrà partecipare alla selezione di persona, può inviare la propria candidatura a romanacastingroma@gmail.com.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA