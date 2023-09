Calcio a 5, liceo 'Pollione' di Avezzano è campione d'Italia

Il Liceo Scientifico 'Pollione' di Avezzano si è laureato campione d'Italia di calcio a 5 dopo avere battuto per 7-6 la squadra lombarda alle finali nazionali che si sono disputate a Palermo.

La rappresentativa abruzzese, guidata dai docenti Lorenzo De Foglio e Marco Buzzelli, si è guadagnata la finalissima avendo ragione di formazioni ben più accreditate e con prestazioni e risultati sontuosi, senza far mai ricorso ai tiri di rigore. La squadra premiata è composta da Giuseppe Addari, Riccardo Ciaccia, Simone De Leonardis, Samir Guglietti, Nico Maceroni, Emanuel Neri, Nicolò Onnembo, Simone Ranieri, Francesco Rozzi e Davide Scatena.

"E' un successo che parte da lontano - rivela l'insegnante-allenatore Lorenzo De Foglio - i ragazzi hanno affrontato tutta la fase nazionale con grande compattezza, già dalle fasi distrettuali, provinciali e regionali avevano dato la sensazione di un gruppo coeso e ben organizzato. Secondo Marco Buzzelli, l'altro insegnante-allenatore, "questa ultima parte ha evidenziato le grandi qualità tecniche e morali di allievi speciali che hanno sentito il peso della responsabilità e hanno saputo affrontare la manifestazione con grande determinazione e, soprattutto, tanto cuore".

Non nasconde la sua soddisfazione il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Massimiliano Nardocci. "Sono notizie che fanno sempre bene - spiega - ed il motivo è presto detto: lo sport è un impulso forte per la scuola come noi diciamo e facciamo da sempre. Qui i valori più profondi, che vanno dall'inclusione alla condivisione, trovano un forte momento collegamento, assolutamente imprescindibile".

"Negli ultimi anni - commenta il Il Coordinatore di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva Abruzzo, Antonello Passacantando - la nostra regione in termini di scuola e sport ha fatto passi da gigante. Non più tardi dello scorso anno, infatti, abbiamo vinto i campionati nazionali di Beach volley, di Basket 3X3 a Campobasso e conquistato il pass per i mondiali di calcio a 11. Risultati che testimoniano l'ottimo stato di salute dello sport pienamente incastonato nelle gemme della nostra scuola. Un sodalizio solido e ben strutturato".



