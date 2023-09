Aci,Ruote nella Storia sulle Orme dei Vestini in Abruzzo

Ruote nella Storia, il raduno dedicato alle auto d'epoca e voluto da ACI Storico con l'Automobile Club d'Italia e Automobile Club Pescara, il prossimo 1° ottobre arriva al Borgo di Penne. Il percorso propone un tragitto che ripercorre la via dei Vestini, antico popolo italico.

"Come Automobile Club Pescara - ha sottolineato il Presidente Giampiero Sartorelli - crediamo molto nel format Ruote nella Storia, che ci consente di valorizzare al meglio il nostro territorio e soprattutto di farlo conoscere ai nostri ospiti. Il successo delle prime due edizioni ci conforta e ci spinge a proseguire nella strada intrapresa, sempre più convinti dell'unicità della manifestazione, un forte connubio tra territorio e motori che richiama sempre tantissimi appassionati lungo il percorso. Penne è un borgo molto bello e ben tenuto della nostra Provincia e per l'AC Pescara rappresenta anche una parte della nostra storia nel mondo del motorismo sportivo, cha ha da sempre caratterizzato la nostra attività, dalla Coppa Acerbo, alla Cronoscalata Svolte di Popoli, al Rally d'Abruzzo".

Tra le vetture partecipanti, la vincitrice della categoria "Anni '50" al Concorso d'Eleganza 2023 di Trieste, l'Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d'Este 1950 del Vice-Presidente dell'Automobile Club di Pescara Sandro Brozzetti. Attese anche una Lancia Appia seconda serie 1957, un'Alfa Romeo Giulietta Spider del 1961, una Fiat Cabriolet del 1963, una Porsche 55 del 1961, una Alfa Romeo 2000 Spider del 1960.



