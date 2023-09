Nuova centrale 118, Marsilio 'Mutua solidarietà con Emilia'

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, si è detto entusiasta dell'avvio dei lavori per la nuova centrale operativa del 118 all'Aquila. "Con il contributo della Regione Emilia Romagna e di Bankitalia - ha detto - oggi finalmente mettiamo la prima pietra, compiendo un lavoro atteso da anni per un'opera fondamentale che, unita alla centrale unica di Pescara, finalmente ridisegna il quadro della gestione dell'emergenza nel nostro territorio".

"Abbiamo recuperato il tempo perduto - ha aggiunto Marsilio - Per troppi anni questa è stata un'incompiuta, una promessa non mantenuta perché non c'era disponibilità dei fondi. Abbiamo lavorato, sin dal nostro insediamento, per ricostruire il quadro economico e una relazione costruttiva, generosa e solidale con la Regione Emilia Romagna che aveva messo a disposizione fondi che però non venivano utilizzati. Nel frattempo - ha aggiunto - anche l'Emilia Romagna ha avuto i suoi problemi con il sisma nel 2012, quindi avrebbe avuto anche un buon motivo per bloccare il contributo in favore dell'Abruzzo perché i soldi avrebbero potuto essere investiti per risollevare le proprie condizioni, ma così non è stato e devo ringraziare di cuore il presidente Stefano Bonaccini per la solidarietà e la vicinanza mostrata nei confronti della nostra regione".

I lavori, che verranno realizzati entro 16 mesi, sono stati finanziati con un importo di oltre 4 milioni di cui due milioni centomila messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, un milione 984mila da Bankitalia e 121mila dalla Asl.



