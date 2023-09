Imprese, ulteriori 460mila euro da Cciaa Gran Sasso d'Italia

Aumentano le risorse economiche stanziate dalla Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia per i bandi 2023 per favorire l'accesso al credito, la concessione di contributi alle imprese giovanili e femminili, la promozione delle eccellenze territoriali e l'incremento dei flussi turistici nelle province di Teramo e L'Aquila. Ulteriori 460mila euro andranno ad aggiungersi al plafond iniziale, di quasi un milione di euro, relativo ai bandi camerali approvati quest'anno e ancora aperti. La finalità è accogliere le numerose istanze pervenute su ciascuna tipologia di iniziativa, considerato che le risorse destinate inizialmente sono in fase di estinzione e che sono ancora aperti i termini per la presentazione delle domande.

"Nell'ultima seduta della giunta camerale - annuncia la presidente Antonella Ballone - abbiamo ritenuto opportuno incrementare i contributi alle imprese nel 2023, che salgono quindi a 1 milione 150mila euro. Nello specifico, 70mila euro saranno destinati ad aumentare le risorse del bando per favorire l'accesso al credito delle imprese, che sale a 170mila euro; ulteriori 70mila euro andranno ad aggiungersi ai 100mila già previsti per la concessione di contributi alle nuove imprese giovanili e alle imprese femminili; 200mila euro saranno destinati ad aumentare il plafond per la promozione delle eccellenze territoriali, che ammontava a 100mila euro; 121mila euro, infine, andranno a sommarsi ai 50mila euro già previsti per attrarre i flussi turistici tramite la concessione di contributi a operatori turistici, scuole e associazioni sportive per favorire i soggiorni di gruppo nelle nostre strutture alberghiere".

Per visionare i bandi ancora attivi è possibile consultare la pagina web dell'Ente https://www.cameragransasso.camcom.it. Le domande, per tutti i bandi, potranno essere presentate solo su apposito modulo disponibile sul sito internet dell'ente camerale, esclusivamente a mezzo pec, inviando a: cciaa@cameragransasso.legalmail.it. La domanda e la documentazione allegata dovranno essere raccolte in un unico file Pdf pena esclusione dal contributo.



