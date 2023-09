Furgone contromano, un km di coda a Pettorano, 2 in ospedale

Più di un chilometro di coda sulla strada statale 17, tra Pettorano sul Gizio e Rocca Pia, per un incidente stradale che ha coinvolto, poco prima delle 17, tre mezzi: un furgone e due moto. Auto incolonnate e traffico in tilt. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Castel Di Sangro per i rilievi di rito e ricostruire la dinamica dello sconto unitamente ai Vigili del Fuoco di Sulmona per la messa in sicurezza. Da una prima ricostruzione si è appreso che il furgone avrebbe invaso l'altra corsia, viaggiando contro mano, in direzione Rocca Pia fino ad urtare contro una moto in direzione Sulmona. Il centauro sarebbe stato a quel punto tamponato da un'altra moto in transito. Il bilancio è di due feriti in codice giallo, ovvero due motociclisti, entrambi coscienti ma sotto osservazione nell'ospedale di Sulmona dove sono stati trasportati in ambulanza. Notevoli i danni con i frammenti dei mezzi coinvolti sparsi sul manto stradale



