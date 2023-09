Comune Roseto degli Abruzzi, approvato il Dup 24-26

Il Consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi (Teramo) ha approvato il Documento Unico di Programmazione Economica (Dup) 24-26, strumento fondamentale perché permette agli enti locali l'attività di guida strategica e operativa e consente di fronteggiare le questioni organizzative. La delibera sul Dup è stata esposta dall'assessore al Bilancio, Zaira Sottanelli, mentre il sindaco Mario Nugnes, nel suo intervento, ha rimarcato come dei 180 obiettivi strategici che l'amministrazione si è data a inizio mandato oltre 38 sono già attuati, circa 90 sono in fase di attuazione e sul resto si interverrà a breve.

"Prosegue il lavoro della nostra squadra per portare avanti gli obiettivi di inizio mandato ribaditi nel documento e che rappresentano la prospettiva della svolta per la città - afferma il sindaco - Il Dup affonda le radici nel programma con il quale ci siamo presentati agli elettori due anni fa ed è sul suo raggiungimento che ci misureremo nel 2026. Non ci fanno paura le critiche dell'opposizione che prova a metterci in cattiva luce sottolineando le cose ancora non portate a termine, ma sarebbe intellettualmente corretto ricordare da parte loro i tanti obiettivi raggiunti dalla nostra amministrazione e che la città aspettava da tanto tempo".

Tra i primi obiettivi raggiunti c'è la partecipazione della cittadinanza alle scelte attraverso gli organi come i Consigli di Quartiere, la Consulta dei Giovani e i tavoli dedicati. C'è poi la revisione del Piano Regolatore Generale con l'approvazione delle linee programmatiche e l'avvio della fase di confronto e di raccolta delle manifestazioni d'interesse. Un percorso che porterà a una prima bozza di Revisione che verrà discussa in Commissione Urbanistica e poi approderà in Consiglio. Il sindaco ricorda i tanti fondi intercettati, soprattutto dal Pnrr, riguardo alle opere pubbliche, in particolare per scuole, ambiente e sociale. Per quanto riguarda il Turismo si punta sempre di più alla destagionalizzazione.





