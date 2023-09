UniTe, torna il Forum Internazionale del Gran Sasso

360 relatori dall'Italia e dall'estero per 26 sessioni di lavoro parallele, 28 tra rappresentanti di organizzazioni internazionali, direttori dei centri di ricerca e Rettori delle università africane attesi alla V Conferenza per il partenariato euro-africano, con una tavola rotonda conclusiva su "Il ruolo della cooperazione universitaria per una nuova cultura della conoscenza". Sono questi i numeri del Forum Internazionale del Gran Sasso che torna per la sua sesta edizione nelle aule dell'Università degli Studi di Teramo dal 28 al 30 settembre 2023, questa volta sul tema "Conoscere per costruire. Il ruolo dei Centri accademici, di ricerca e della formazione".

"Il tema di riflessione del VI Forum accoglie l'invito di papa Francesco e offre uno sguardo prospettico ricco di speranza per il futuro dell'umanità", dichiara il Vescovo di Teramo-Atri, Lorenzo Leuzzi. "La Conferenza del V partenariato euro-africano è una concreta testimonianza di impegno nella cooperazione culturale indispensabile per promuovere lo sviluppo dei popoli".

Alla cerimonia inaugurale di giovedì 28, alle ore 16 nell'Aula Magna Benedetto Croce, sarà presente il Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Nelle sessioni parallele e nelle sotto-sessioni, che coinvolgeranno tutte le discipline accademiche, il tema 'Conoscere per costruire' sarà oggetto di riflessione nella prospettiva interdisciplinare e internazionale per un rinnovato e adeguato impegno nella conoscenza. Si vuole così rilanciare e promuovere il fondamentale e decisivo rapporto tra ricerca e didattica, senza il quale le proposte formative rischiano di essere insignificanti per costruire la realtà storica. "Con il VI Forum del Gran Sasso - ha ricordato il Rettore dell'Università di Teramo Dino Mastrocola - prosegue e si consolida il dialogo e il confronto tra i Centri Accademici Europei e i rettori delle Università Africane. Si tratta di fatto di una conferenza permanente nata a Teramo grazie al Forum e che si rafforza anche attraverso il partenariato con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale".



