Innovazione didattica, 2 scuole abruzzesi tra i 4 premi Ue

Due scuole, sulle quattro italiane vincitrici dell'edizione 2023 del Premio europeo per l'insegnamento innovativo Eita - European Innovative Teaching Award - sono abruzzesi. L'annuncio è arrivato dalla Commissione europea in merito al riconoscimento che celebra i risultati raggiunti da docenti e scuole che utilizzano pratiche di insegnamento e apprendimento innovative in partnership europee.

Il premio è stato assegnato a progetti Erasmus+ realizzati e già conclusi, selezionati dalle Agenzie nazionali Erasmus+ su base annuale, a partire dal 2021. In questa edizione sono stati selezionati 93 progetti da 32 Paesi europei. Nel 2023, il tema di Eita è 'Educazione e innovazione', in sintonia con l'anno europeo delle competenze, e l'obiettivo è quello di esplorare l'introduzione e l'utilizzo delle tecnologie nei sistemi educativi. Sono stati infatti selezionati progetti Erasmus legati all'uso dell'intelligenza artificiale, della robotica, del coding, della realtà virtuale. Per l'educazione e cura della prima infanzia è stato premiato il Secondo circolo didattico San Giovanni Bosco di Bari. Per l'istruzione primaria l'istituto Fontanile Anagnino di Roma. Entrambi di Chieti i due istituti abruzzesi. L'Iis Luigi Savoia ha presentato il progetto 'Ilde - Integrated learning & Digcomp Evaluation', che ha come referente il professor Massimo Ciancio.

Il partenariato ha visto collaborare insieme scuole di Italia, Austria, Francia, Grecia e Svezia nonché l'Usr Abruzzo che ha curato l'impostazione didattica del progetto a cura dello staff regionale guidato dalla professoressa Antonella Calcagni.

L'obiettivo del progetto era verificare l'impatto degli strumenti digitali nell'insegnamento integrato della lingua madre e lingua straniera. Premiato anche il Liceo scientifico "Masci" di Chieti con il progetto 'Coding the future' di cui è referente la professoressa Sara Solipaca. Un progetto Erasmus+ rivolto alla formazione di 15 insegnanti dell'area scientifico matematica. I docenti del liceo sono stati coinvolti in corsi di formazione su 5 competenze digitali: elaborazione delle informazioni, creazione di contenuti digitali, comunicazione, sicurezza e risoluzione dei problemi.



