Incendio in una rimessa agricola, anziano ferito a Pescara

Un uomo di 83 anni è finito in ospedale per le ustioni riportate a seguito di un incendio scoppiato in una rimessa agricola di sua proprietà. L'episodio è avvenuto in mattinata a Pescara, in zona Colli.

L'uomo, secondo le prime informazioni, aveva appena versato del carburante in una motosega che, all'accensione, ha preso fuoco. Lanciato l'allarme, sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, con una squadra del Comando provinciale, che ha domato il rogo e messo in sicurezza l'area, e i soccorsi sanitari.

Trasportato all'ospedale di Pescara, l'anziano ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su arti inferiori, arti superiori e volto. Dopo le prime cure nel capoluogo adriatico, è stato disposto il trasferimento all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. La prognosi è di 60 giorni.



