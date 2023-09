Centrosinistra dell'Abruzzo presenta D'Amico, l'anti Marsilio

La coalizione di centrosinistra "Abruzzo Insieme" ha presentato il suo candidato presidente alle Regionali del prossimo anno e lancia la sfida, in attesa di ulteriori adesioni, al presidente uscente Marco Marsilio. A guidare la coalizione l'ex Rettore dell'Università di Teramo Luciano D'Amico che si è ufficialmente presentato stamani a Pescara al Museo delle Genti d'Abruzzo: "Questa regione deve recuperare sul sociale perché sul sociale si ripercuote tutto anche sul profilo economico - spiega D'Amico - sociale, salute ed ecosistema dello sviluppo, mi piace definirlo in questo modo, ecosistema dello sviluppo che ha delle ripercussioni anche sulla salute, sull'ambiente e su un sistema economico affinché sia in grado di autoalimentarsi".

Nel suo intervento D'Amico rispolvera un tema tanto caro al centrosinistra, quello dell'ascensore sociale che in Abruzzo è stato un pò dimenticato, facendo riferimento "al diritto alla felicità per ognuno, nessuno escluso. Da qui il massimo coinvolgimento degli abruzzesi che non si sono ritrovati in un governo, quello del centrodestra, poco inclusivo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA