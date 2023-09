A giovane tortoretano primo premio concorso ACI Ready2Go

E' il tortoretano Andrea Giovannini, non ancora patentato, il vincitore del concorso nazionale dell'ACI "Ready2go" riservato ai giovani tra i 18 e i 23 anni iscritti alle autoscuola Ready2Go che fanno parte del circuito Aci. Allievo dell'autoscuola San Marco di Tortoreto, Giovannini si è aggiudicato la vettura messa in palio dall'Automobile Club Italia, una Fiat 500 MY21 1.0 CV HYBRID CULT assegnata annualmente per estrazione a tutti i possessori di una tessera Aci club delle autoscuola.

Ready2Go è il network nazionale di autoscuola che adottano il cosiddetto "metodo ACI" che punta a formare conducenti consapevoli dei propri comportamenti e capaci di una guida corretta, sicura e piacevole. Alla cerimonia di consegna delle chiavi hanno partecipato il presidente Aci di Teramo Carmine Cellinese, il direttore dell'Aci Donato Ciunci, il sindaco di Tortoreto Domenico Piccioni, il giovane vincitore, oltre a Nino Figliola e Orazio Quatraccioni dell'Autoscuola San Marco. Il 28 settembre, inoltre, si terrà, sempre a Tortoreto, un Driving Test con il personale qualificato proveniente dal circuito di Vallelunga.

"Per noi questa felice occasione - spiega il presidente Carmine Cellinese - costituisce un modo per promuovere un'offerta formativa all'avanguardia non solo sulle regole del codice della strada, ma anche nei confronti delle nuove forme di mobilità che hanno visto una crescita esponenziale dopo il Covid senza che le reti infrastrutturali urbane fossero preparate e senza un attecchimento culturale delle nuove regole che la mobilità ciclabile o con monopattini impongono. L'offerta formativa Ready2Go integra la didattica tradizionale, svolta sulla base delle disposizioni ministeriali, allo scopo di formare una nuova generazione di automobilisti con una spiccata cultura della sicurezza e della prevenzione, con particolare attenzione a: comportamenti scorretti che sono causa di incidenti, conseguenze sulla guida del consumo di alcool e stupefacenti, conoscenza e gestione di situazioni anomale o pericolose".



