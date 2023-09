Maxxi con 'Sharper', tra arte e scienza all'Aquila e a Pescara

In occasione di Sharper, La notte europea dei ricercatori, il Maxxi L'Aquila ospita un fine settimana di eventi dedicati all'arte, alla scienza, all'architettura e al teatro. Primo incontro giovedì 28 settembre ore 19 nella sala polifunzionale con "Gola Hundun al lago di Capodacqua. Pratiche artistiche, approcci empirici e teorici oltre l'antropocentrismo" organizzato nell'ambito della collaborazione con i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare su Sharper. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Sarà presentato il lavoro di Gola Hondun, che ha allestito una sua opera nel lago di Capodacqua a Capestrano, offrendo l'occasione per una riflessione sull'ambiente antropizzato e rinaturalizzato.

Partecipano con l'artista: Dante Cetrioli, presidente Associazione Atlantide, Matteo de Marco di Viviamola e Isabella Pinto, ricercatrice transdisciplinare indipendente. Introduce Fanny Borel e moderano Donatella Saroli, Ufficio curatoriale Maxxi L'Aquila, e Alessandra Arpino curatrice indipendente.

Venerdì 29 settembre a Pescara nel dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi d'Annunzio, il Maxxi L'Aquila organizza una giornata di studi in onore di Franco Summa (Pescara 1938 - 2020) con la collaborazione della Fondazione Summa, l'Università di Pescara e l'Università de L'Aquila. L'incontro, aperto al pubblico e curato da Maria Alicata e Giuseppe di Natale, è ideale proseguimento del lavoro di studio intorno alla figura di Franco Summa intrapresa dal Museo con il Focus dedicatogli nel dicembre 2022.

Domenica 1 ottobre alle 20 torna il teatro al Maxxi L'Aquila con "rEvolution", interpretato da Emanuele Morgese, con la regia di Rolando Macrini e prodotto da Teatrozeta, in collaborazione con La MaMa Umbria International. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per tutta la settimana continuano poi le attività regolari del museo con la mostra Marisa Merz Shilpa Gupta "Visibileinvisibile" prorogata fino al 5 novembre.



