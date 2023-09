Mafia pascoli: Presidente Unione Montani, regole più rigide

"Porterò all'attenzione di tutti i Comuni soci la necessità urgente di realizzare regolamenti più rigidi per l'assegnazione dei pascoli montani". E' quanto dichiara Settimio Santilli Sindaco di Celano e presidente dell'Unione dei Comuni Montagna Marsicana, in merito alla maxi operazione 'Transumanza', condotta da nord a sud, dalla Guardia di finanza di Pescara, diretta e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di L'Aquila; che questa mattina ha tratto in arrestato 25 persone e ne ha iscritto 75 nel registro degli indagati.

"Chi ha avuto precedenti penali o altro non può beneficiare dei pascoli pubblici, come chi non è residente nel Comune di richiesta. Nel mio Comune - continua Santilli - a Celano già da diversi anni abbiamo un regolamento molto rigido e chiaro, non nego - conclude Santilli - che all'inizio mi portò diverse discriminazioni ma ora abbiamo dei grandi vantaggi,".



