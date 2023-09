Calcio, in tremila a Castel di Sangro per nazionale femminile

Dopo il Napoli campione in carica, Castel di Sangro (L'Aquila) torna a colorarsi d'azzurro per la nazionale femminile di calcio, oggi in scena allo stadio Patini per la gara contro la Svezia, valevole per la Uefa Nations League. In tremila sono saliti sugli spalti per dare sostegno alle azzurre e ad Andrea Soncin che debutta come commissario tecnico. "Abbiamo venduto tutti i biglietti disponibili - commenta il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso - Questo territorio si conferma una realtà di assoluto prestigio che attira attenzioni nazionali e non solo".



