Accordo a Marelli Sulmona, sospesi contratti di solidarietà

Sospeso fino a fine anno il contratto di solidarietà per gli operai della Magneti Marelli di Sulmona, grazie al cliente Stellantis che per recupero/aumento produttivo lavorerà 1.180 furgoni al giorno. Nell'incontro tenutosi in queste ore con le organizzazioni sindacali, la direzione della Marelli ha confermato l'aumento dei volumi produttivi, mentre la delegazione sindacale ha chiesto la sospensione del contratto di solidarietà (in essere sottoscritto per il periodo 9 gennaio 2023 al 23 dicembre 2023). Si è quindi raggiunto un accordo di chiusura dell'ammortizzatore sociale, mentre nei prossimi giorni le parti si incontreranno di nuovo per verificare rispetto ai fabbisogni di Stellantis gli eventuali inserimenti di personale somministrato.

"La delegazione sindacale valuta positivamente la notizia, in primis perché è stato bloccato il contratto di solidarietà, considerando che i dipendenti Marelli sono in ammortizzatori sociali ormai da circa quattro anni, e con l'auspicio, seppur per pochi mesi, l'assunzione di nuovo personale"- commentano da Fim Uilm, Uglm e Rsa.



