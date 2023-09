Ospedale Sulmona, caos prenotazioni, Ematologia in affanno

Caos prenotazioni nell'ospedale di Sulmona per il servizio di ematologia. Un vero e proprio calvario quello che stanno affrontando i pazienti, da tempo alle prese con la carenza di organico e i problemi di comunicazione tra il presidio ospedaliero e il centro unico di prenotazione.

Sostanzialmente le visite ematologiche sarebbero state prenotate in un giorno diverso da quello stabilito, quando l'unico medico in servizio eroga le prestazioni, dovendo dividersi tra i nosocomi di Sulmona e di Avezzano. Molti utenti hanno minacciato di rivolgersi all'autorità giudiziaria per far presente l'incresciosa situazione. Alla riduzione del servizio si aggiunge il disallineamento delle prenotazioni, come hanno fatto notare i pazienti che hanno bussato alle porte del Tribunale per i diritti del Malato. "Un problema di comunicazione, che rischia di scoraggiare gli utenti di ematologia" commenta il Tdm che ha chiesto alla Asl di porre rimedio alla situazione.



