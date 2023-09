Calcio femminile: martedì a Castel di Sangro Italia-Svezia

La nazionale femminile di calcio torna a Castel di Sangro (L'Aquila): domani alle 17:45 allo stadio "Teofilo Patini" in programma Italia-Svezia valevole per la UEFA Nations League. Si tratta di un evento importante anche perché il match segna il debutto interno del nuovo commissario tecnico, Andrea Soncin. L'esordio assoluto del nuovo allenatore sulla panchina delle Azzurre c'è stato venerdì scorso nella gara che si è svolta a San Gallo l'Italia contro la Svizzera, superata per 1-0, nella prima gara della competizione.

"È un orgoglio ospitare nella nostra città eventi sportivi di così alto livello - spiega il sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso -. Da questo punto di vista il nostro territorio si conferma una realtà di assoluto prestigio che attira attenzioni nazionali e non solo".

Domani l'ingresso al "Patini" sarà gratuito per permettere a tutti di assistere al confronto contro le svedesi che si sono classificate terze al recente mondiale ed occupano attualmente la prima posizione del Ranking FIFA. Per l'ingresso è necessaria la presentazione che sarà possibile ottenere collegandosi al sito figc.vivaticket.it, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Ciascun utente potrà fare richiesta fino ad un massimo di 4 biglietti. La gara verrà, inoltre, trasmessa in diretta su Rai 2.



