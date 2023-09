Arrampicata, Francesco Marchionni vince Coppa Italia Giovanile

Francesco Marchionni, atleta classe 2007 della Gollum Climbing Academy di Pescara, ha vinto la Coppa Italia Giovanile di arrampicata. Ieri a Bergamo ha centrato la finale assoluta concludendo al sesto posto e il prestigioso titolo italiano giovanile. La squadra pescarese conferma così il secondo posto del ranking nazionale giovanile di Coppa Italia e il quarto nella classifica assoluta, grazie anche agli altri ragazzi che si sono distinti a Bergamo: al 14° posto Niccolò Salvatore, al 27° Maria Del Duca, al 29° Mattia Salvatore e al 33° Matteo Abati. Il coach Roberto Cantalini si conferma tra i migliori tecnici di squadre giovanili e assolute del mondo dell'arrampicata sportiva.

Quest'anno il nutrito vivaio pescarese si arricchirà di ulteriori giovani atleti dell'area aquilana che hanno scelto di affidarsi al team Gollum formato da uno staff orientato alle competizioni e coadiuvato dal supporto tecnico di Angelo Colaiuda. I giovani arrampicatori si allenano a Le Naiadi di Pesara, in questo periodo però in maniera altalenante, visti i problemi dei mesi scorsi legati alla chiusura dell'impianto.

"Fortunatamente - dichiara Cantalini - le cose sembrano essersi risolte con l'ingresso del Club Aquatico che si appresta a riaprire i battenti a quello che è il fiore all'occhiello degli impianti sportivi pescaresi. Nell'attesa di riempire le vasche, saranno proprio gli atleti della Gollum Climbing Academy i primi a poter tornare ad allenarsi a Le Naiadi".

Il Club Aquatico che gestisce altre due piscine, è tra l'altro l'unica società sportiva che ha partecipato al bando ventennale da 39 milioni di euro per la gestione delle Naiadi.





