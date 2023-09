'Amico Rom' compie 30 anni, eventi a Roma, Pescara e Lanciano

Appuntamenti a Roma, Pescara e Lanciano per festeggiare, dal 2 al 5 ottobre prossimi, i 30 anni di "Amico Rom", concorso artistico internazionale organizzato dall'associazione Them Romano di Lanciano (Chieti), presieduta dal musicista Alexian Santino Spinelli, insieme all'Unione delle Comunità Romanès in Italia (Ucri). Il concorso, con 15 categorie, è il più longevo al mondo riguardante la popolazione romanì: rom, sinti, kale, manouches e romanichals.

Si parte il 2 ottobre a Roma all'Istituto Cervantes dove sarà presentato il progetto 'Romheritage', percorso culturale Rom riconosciuto dall'Europa: sono partner European Roma Istitute for Art and Culture (Eriac), organismo finanziato dal Consiglio d'Europa; l'associazione spagnola Presencia Gitana; l'associazione slovena Epeka e l'italiana Them Romano. Sarà presente Mattia Peradotto, direttore dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale (Unar), insieme all'Alexian Group.

Lo stesso evento si terrà a Lanciano il 4 davanti a esponenti dell'International Romani Union.

"La scelta di Lanciano per presentare 'Romheritage' - spiega Spinelli - è dovuta al fatto che la città sarà tappa dell'itinerario culturale europeo grazie al monumento al Samudaripen, il genocidio nazifascista di Rom e Sinti, inaugurato nel 2018 nel Parco delle Memorie, e alle 30 edizioni del Concorso". Attesi artisti da tutta Europa, da Russia e Argentina.

Il 4 ottobre a Pescara training con gli studenti dell'Istituto Alberghiero De Cecco sul Samudaripen e sul contributo alla Resistenza da parte di Rom e Sinti. Il 5 a Lanciano deposizione di una corona al Monumento al Samudaripen e inaugurazione di un nuovo Memoriale Europeo in seno al progetto Regard (REmembering Genocide Against Roma Discrimination), con piantumazione di un leccio, a cura dell'associazione '1000 Alberi di Lanciano', dedicato a Gennaro Spinelli, deportato da bambino con la famiglia. La sera al Teatro Fenaroli cerimonia di premiazione del Concorso. un gruppo di flamenco e rumba di Barcellona, l'artista spagnolo Paco Suarez, l'arpista Evedise Spinelli e il coro folkloristico di Picciano. Gli appuntamenti del 4 e 5 ottobre saranno in diretta streaming su Abruzzolive.tv.



