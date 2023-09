Università di Teramo partecipa a 'European Biotech Week'

"La ricerca biotecnologica nella diagnostica e nella cura del tumore", patrocinato dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), è il titolo del Convegno che si svolgerà martedì 26 settembre ore 10 nell'Aula Magna dell'Università di Teramo, con cui il Dipartimento di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali di UniTe aderisce all'European Biotech Week (EBW), parte della Global Biotech Week (GBW). L'European Biotech Week è coordinata a livello nazionale da Assobiotec, la sezione di Federchimica creata per incentivare e sostenere l'innovazione biotecnologica italiana. Dal 25 settembre al 1° ottobre l'EBW riunirà eventi di diversi Paesi in America, Asia, Europa e Oceania con lo scopo di avvicinare il grande pubblico al mondo delle biotecnologie e della ricerca scientifica. Il Convegno dell'Università di Teramo ha lo scopo di evidenziare il ruolo fondamentale svolto dalla ricerca biotecnologica nella lotta contro le patologie tumorali, presentando gli approcci biotech più recenti impiegati nella scoperta di nuovi biomarkers e nel disegno di farmaci innovativi. Dopo i saluti istituzionale del rettore Dino Mastrocola e del direttore del Dipartimento di Bioscienze, Enrico Dainese, interverranno: Elvira Marchianò, di Assobiotec, con una panoramica sul settore delle biotecnologie in Italia; Silvia Labrecciosa, consigliere AIRC Abruzzo-Molise, che parlerà del ruolo dell'Associazione nella ricerca scientifica sul cancro; Francesco Marampon, dell'Università La Sapienza di Roma, che illustrerà le nuove strategie sensibilizzanti e i biomarkers tumorali predittivi di risposta oncologica; Gianluca Sala, dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, che descriverà il ruolo della proteina LGALS3BP come biomarker e target terapeutico nei tumori.



