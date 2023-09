Programma Gol, corsi gratuiti per categorie a rischio esclusione

Prevedono una fase di aula e una di tirocinio e consentono di acquisire un certificato di qualificazione professionale riconosciuto a livello nazionale i corsi gratuiti organizzati nell'ambito del Programma Gol, azione di riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 5, Componente 1) per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro, con iniziative volte a favorire il reinserimento lavorativo o il miglioramento delle condizioni di lavoro. In Abruzzo sono disponibili, ad esempio, i corsi di Talentraining srl, ente di formazione accreditato presso la Regione, per: Operatore di agenzia di viaggi; Tecnico per lo sviluppo turistico territoriale; Operatore di promozione e accoglienza turistica; Tecnico di progettazione di pacchetti turistici; Operatore amministrativo segretariale; Addetto all'immissione e alla gestione digitale dei dati; Tecnico dell'amministrazione economico finanziaria; Addetto stipendi e paghe; Esperto di controllo di gestione.

Il Programma Gol, che prevede l'orientamento, l'accompagnamento al lavoro, ore di formazione o aggiornamento professionale e la digitalizzazione, dispone di risorse per 4,4 miliardi di euro e coinvolgerà tre milioni di beneficiari entro il 2025, di cui 800.000 in attività formative, 300.000 delle quali relative alle competenze digitali. Gol è attuato da Regioni e Province autonome sulla base dei Piani regionali (Par) approvati da Anpal ed è connesso al Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego e al Piano nazionale nuove competenze.

La Regione Abruzzo propone misure per elevare il livello di inclusione nel mercato del lavoro, agendo sull'occupabilità delle fasce di lavoratori più fragili ed esposte al rischio di esclusione sociale e lavorativa. Gli interventi sono rivolti in particolare a percettori di sostegno al reddito, under 30, over 55, donne e disoccupati che possono recarsi presso un Centro per l'Impiego dove verranno profilati attraverso un colloquio. In seguito potranno partecipare a uno dei percorsi di sostegno previsti dal Gol. Talentraining srl è a Pescara, in via Chiarini 191, aperta tutti i giorni con orario 9-13 e 14-18. Per informazioni e contatti 324.7424008.



