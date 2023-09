Miele, a Tornareccio weekend con mostra mercato e degustazioni

Stand espositivi, degustazioni, concerti, visite guidate, premiazioni e convegni per la 17/a edizione di Tornareccio Regina di Miele, evento dedicato al miele e alle eccellenze della terra d'Abruzzo, in programma domani, sabato 23 settembre, e domenica 24 a Tornareccio (Chieti), paese noto anche per i mosaici che si possono ammirare passeggiando. L'evento, organizzato dal Comune con il patrocinio del ministero dell'Agricoltura e della Provincia di Chieti e l'alto patrocinio della Regione Abruzzo, apre i battenti domani alle 11, con la partecipazione della pattuglia a cavallo del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro (L'Aquila)). Accanto all'area espositiva, aperta fino a mezzanotte, laboratori per bambini (ore 15), mini tour gratuiti a cura dell'associazione Amici del Mosaico Artistico, "Un brindisi al sapore del miele" a cura dell' apicoltura Luca Finocchio (ore 16.45); alle 18.00 Maxi Manzo presenta "Radici e tradizioni" canzoni della tradizione popolare italiana e sudamericana, con videoproiezioni del film "El vestido de dora", vincitore del "Premio Flaiano 2022 Sezione Italianistica Luca Attanasio", con la partecipazione del maestro Danilo Di Paolonicola; il live di Mami Wata (ore 20.30) chiuderà la prima parte della manifestazione. Domenica 24, dopo la Messa dell'Apicoltore, alle 9.00 apertura degli stand. Alle 10.30 convegno "Il mondo delle api e dell'apicoltura. Api, ambiente e territorio", a seguire il concorso "Tre Gocce d'Oro - Grandi Mieli d'Italia", sezione Grandi Mieli d'Abruzzo con la premiazione dei migliori mieli.

"Tornareccio Regina di Miele è l'evento per eccellenza del nostro territorio perché rappresenta tutta la storia e la tradizione dell'apicoltura locale - commenta il sindaco Nicola Iannone - È sicuramente una delle iniziative più conosciute e apprezzate, insieme a 'Un mosaico per Tornareccio' e 'Tornareccio Music Camp'. Crediamo nella sinergia tra le varie realtà locali ed è così che anche quest'anno, tra una degustazione di miele e l'altra, si possono ammirare gli oltre cento mosaici collocati sulle pareti delle abitazioni del borgo e ascoltare le note dei musicisti che hanno preso parte al music camp".



