'Giornate Europee Patrimonio' visite guidate nei siti d'arte

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo ha aderito alle "Giornate Europee del Patrimonio", 23-24 settembre, con sei aperture straordinarie gratuite in provincia dell'Aquila.

Saranno aperti i siti archeologici di Ocriticum a Cansano, di Peltuinium a Prata d'Ansidonia, i Cunicoli di Claudio ad Avezzano e la Domus di San Benedetto dei Marsi con apertura serale. Itinerari guidati, sempre gratuiti, si svolgeranno il 23 a partire dalle 9.15 nel Ghetto Ebraico di Civitaretenga nel Comune di Navelli, mentre domenica 24 apertura straordinaria per la biblioteca e archivio fotografico della Soprintendenza APAB a L'Aquila.

Gli eventi, gli orari e tutte le informazioni per partecipare sono aggiornati a cura dei luoghi della cultura sulle pagine facebook e instgrama della Soprintendenza APAB L'Aquila Teramo e sul sito sabap-aq-te@cultura.gov.it. Le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa, promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l'Italia dal Ministero della Cultura.

Il tema dell'edizione 2023 è "Patrimonio InVita" ed è la traduzione di "Living Heritage", lo slogan scelto dal Consiglio d'Europa e condiviso dagli Stati aderenti alla manifestazione. È un invito a riflettere insieme sul valore culturale di conoscenze, tradizioni, pratiche e modi di vivere ereditati dalle generazioni passate e ancora oggi utili a comprendere il presente e pianificare il futuro.



