Sanità, al via i lavori di ampliamento all'ospedale di Penne

Al via i lavori di ristrutturazione, ampliamento e messa a norma dell'ospedale "San Massimo" di Penne. Lo annuncia la Asl di Pescara, sottolineando che contestualmente all'avvio delle attività è stata effettuata la consegna dei lavori, per un investimento complessivo pari a 16,2 milioni di euro.

I lavori, che rientrano nell'ambito della razionalizzazione e dell'umanizzazione degli spazi aziendali con l'intento di migliorare la qualità di vita dei pazienti e degli operatori, riguardano la farmacia ospedaliera, il laboratorio di analisi, la lungodegenza, il blocco operatorio, la Chirurgia generale, la Ginecologia e Interruzione Volontaria di Gravidanza, l'Otorinolaringoiatria, la Day Surgery e l'Artroscopia - Traumatologia.

Gli interventi, in particolare, sottolinea la Asl, hanno come obiettivo "il miglioramento del comfort dei pazienti durante l'erogazione delle prestazioni sanitarie, una organizzazione razionale ed efficiente degli spazi e l'incremento dei livelli di sicurezza nelle attività assistenziali". Di conseguenza, gli spazi sono stati progettati e saranno organizzati "tenendo conto dei bisogni dei pazienti e dei loro familiari o accompagnatori e consentendo una fruizione migliore degli spazi da parte dell'utenza e del personale sanitario".

"La rinascita definitiva della sanità Vestina parte da oggi, con la consegna del cantiere e il contestuale inizio dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Penne - ha commentato il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Lorenzo Sospiri - per restituire piena efficienza alla struttura potenziando ambulatori e servizi. Qualcuno voleva chiudere il 'San Massimo', noi avevamo promesso che non lo avremmo permesso, ci siamo battuti in prima linea per impedirlo e oggi stiamo mantenendo gli impegni: Penne ripartirà con il suo Ospedale. Il ringraziamento va alle strutture tecniche e dirigenziali della Asl, a dimostrazione di quanto sia rilevante, per l'attuale governo regionale, il territorio di Penne e tutta l'area vestina, e anche il suo comparto sanitario, sia nelle aree interne che sulla costa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA