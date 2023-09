Camerata Musicale Sulmonese, presentata 71/a stagione

Tullio De Piscopo, Tony Esposito e Nicola Piovani sono tra i nomi illustri della 71/a stagione musicale della Camerata Musicale Sulmonese presentata questa mattina nella sede del comune di Sulmona. Nel calendario della nuova stagione 15 ottobre-7 aprile sono 24 gli appuntamenti nella preziosa cornice del Teatro Caniglia.

Sono 719 gli artisti coinvolti, 10 orchestre, 17 solisti, 2 spettacoli di danza con 40 artisti, 7 formazioni musicali, un coro Gospell di 40 elementi.

Due gli allestimenti previsti: Turandot, l'opera incompiuta di Giacomo Puccini, a cura dell'Ateneo Internazionale della Lirica nella messa in scena con l'Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane diretta da Stefano Giaroli, il Coro dell' Opera di Parma e la regia di Alessadro Brachetti. Sarà un omaggio al compositore toscano considerato uno dei maggiori e più significativi operisti di tutti i tempi, nell'anniversario della sua morte. Per il secondo allestimento, dopo cinque anni di assenza, torna l'operetta con La Vedova Allegra di F.Lehar.

La stagione della Camerata ha inizio domenica 15 ottobre alle ore 17.30 con il concerto inaugurale affidato all'Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia diretta da Paolo Paroni e con Leonora Armellini violoncello solista. Una proposta che abbraccia la musica nelle sue più ampie espressioni, dal classico al Jazz al pop, in una ricca offerta di intrattenimento dove non manca la danza classica, moderna, acrobatica, fino al mimo.

Lo spettacolo di qualità prima di tutto dove la musica è preponderante con attenzione alle appassionati, esigenze degli ma con l'occhio ai nuovi gusti e alle contaminazioni in un cartellone di ampio respiro che concilia il rispetto della tradizione con le esigenze di un pubblico sempre più vario per età, gusti e aspettative.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA