UniTe, Open Day Bioscienze e Tec Agro-alimentari ambientali

"Open House" del Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e ambientali venerdì 22 Settembre alle ore10:30, nel Campus universitario Saliceti del Polo didattico S. Spaventa a Teramo. La giornata ha lo scopo di mostrare le opportunità offerte dal Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e Ambientali dell'Università di teramo. Un'occasione unica per esplorare i nostri stimolanti corsi di laurea e laurea magistrale. Saranno presentati i corsi di Laurea in Biotecnologie, Scienze e Culture Gastronomiche per la Sostenibilità, Scienze e Tecnologie Alimentari, Viticoltura ed Enologia, il Corso di Laurea a Orientamento Professionale: Intensificazione Sostenibile delle Produzioni Ortofrutticole di Qualità. I Corsi di Laurea Magistrale: Biotecnologie Avanzate, Food Science and Technology e Reproductive Biotechnologies.

Durante l'evento, gli studenti interessati ai corsi di laurea avranno l'opportunità di interagire con gli studenti senior, visitare aule e laboratori, e incontrare il Responsabile del Servizio Supporto Qualità e Didattica e il Delegato all'Orientamento. Per informazioni o per prenotare il posto, contattare l'indirizzo email: didatticabioscienze@unite.it.





