Trenta diplomi Cambridge all'Omnicomprensivo di Carsoli

Sono trenta i diplomi di certificazione linguistica consegnati dalla English School agli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo di Carsoli (L'Aquila) che lo scorso giugno hanno completato con successo gli esami di lingua inglese proposti dalla Cambridge University, dimostrando competenze specifiche in lingua inglese.

Questi certificati, riconosciuti a livello internazionale, rappresentano un punto fermo nelle carriere accademiche degli studenti e aprono le porte a opportunità future.

La consegna dei certificati ha avuto luogo proprio a Carsoli alla presenza della dirigente Cinzia Lelj e dei docenti Marco Bernardini, Federica Di Girolamo e Silvia Di Felice. La professoressa Lelj ha preso la parola per congratularsi con gli studenti e per sottolineare l'importanza dell'apprendimento delle lingue straniere nella società globale di oggi. Ha sottolineato quanto siano stati impegnati gli studenti nel raggiungere questo traguardo e ha elogiato il lavoro instancabile dei docenti che li hanno guidati lungo questo percorso.

Presente alla consegna anche il professor Andrew James Laird, della English School of L'Aquila, partner ufficiale della Cambridge University, che ha contribuito alla formazione degli alunni carsolani mettendo a disposizione i docenti madrelingua per la realizzazione del progetto. Il prof Laird ha rimarcato il grande successo degli studenti carsolani che hanno ottenuto certificazioni fino al livello C1 (conoscenza avanzata nel quadro comune europeo di riferimento) ha poi voluto sottolineare l'importanza delle certificazioni linguistiche, sia nel proseguo degli studi, che sotto l'aspetto della spendibilità di tali certificazioni nel mondo del lavoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA