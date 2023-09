Nuova Pescara: De Martinis, cittadini ancora contrari

"Ancora oggi i cittadini temono che questo percorso, se non condotto in una maniera sana e armoniosa, possa arrecare danni piuttosto che benefici al nostro territorio. Alla luce di un sentimento della cittadinanza che è molto contraria a questo processo, pensare ad un percorso che annette i territori invece di fonderli sarebbe davvero antipatico". Lo dice all'ANSA il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, a proposito dell'iter di creazione della nuova città di Pescara, che nascerà nel 2027 dalla fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

Il primo cittadino spiega che proprio per superare queste resistenze, "dall'inizio del percorso avviato a seguito dell'approvazione della legge regionale, noi stiamo facendo in modo che Montesilvano e Spoltore vengano considerate così come viene considerata Pescara e che non vi sia una città presa in considerazione più delle altre. Tutto questo - osserva il sindaco - forti anche di un convincimento: la nostra città, come anche Spoltore, ha la sua storia e le sue peculiarità e rappresenta davvero tanto per l'intero territorio regionale".





