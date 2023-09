Incidente su A14, tratto chiuso e 4 feriti nel Teramano

Chiuso il tratto dell'autostrada A14 compreso tra i caselli di Roseto degli Abruzzi e Atri-Pineto, in direzione Sud, in seguito ad un incidente avvenuto al chilometro 345: lo scontro ha coinvolto cinque autovetture, una delle quali si è ribaltata. Secondo le prime informazioni dei soccorritori, quattro persone sono rimaste ferite. E' in corso il trasporto in ospedale da parte del 118: due andranno a Teramo e due ad Atri (Teramo).

Sul posto il 118 di Teramo, intervenuto con più ambulanze, i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Al momento si registrano un chilometro di coda all'interno del tratto chiuso e due chilometri di coda all'uscita obbligatoria. Chi viaggia in direzione Pescara, sottolinea Autostrade, deve uscire obbligatoriamente a Roseto o, in alternativa, a Giulianova e percorrere la strada statale 16 Adriatica, per poi rientrare in autostrada alla stazione di Pineto.



